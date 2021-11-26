Экс-депутата Госдумы заочно арестовали по делу об отмывании денег

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, бывший «единоросс» Сергей Сопчук объявлен в международный розыск. Как считает следствие, находясь на государственной должности, он занимался предпринимательством в нескольких подконтрольных ему компаниях и участвовал в финансовой деятельности крупного рудодобывающего предприятия.

В начале года суд по требованию Генпрокуратуры изъял у Сопчука активы на сумму почти 40 миллиардов рублей. Его доля в золотодобывающей компании перешла в доход государства.