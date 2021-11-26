КПРФ попросила возбудить дело на лидера ЛДПР после его выступления в Госдуме

Коммунисты обратились к главе Следственного комитета. Как сказал агентству РИА Новости депутат Александр Ющенко, они рассматривают все оскорбления и призывы закрыть партию со стороны Владимира Жириновского, как высказывания, направленные на разжигание социальной розни.

С предложением «запретить все левые партии» Жириновский обратился к генпрокурору на заседании 16 ноября. Накануне в ходе рассмотрения вопроса о лишении коммуниста Валерия Рашкина депутатского мандата, лидер ЛДПР также раскритиковал представителей КПРФ.