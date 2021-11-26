В Кремле отставку главы ФСИН объяснили его личной просьбой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать увольнение Александра Калашникова с публикациями видео с пытками заключенных в колониях Саратовской области. Накануне Владимир Путин освободил Калашникова от должности и назначил новым главой ведомства Аркадия Гостева, который до этого занимал пост замглавы МВД.