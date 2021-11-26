В Кремле отставку главы ФСИН объяснили его личной просьбой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не связывать увольнение Александра Калашникова с публикациями видео с пытками заключенных в колониях Саратовской области. Накануне Владимир Путин освободил Калашникова от должности и назначил новым главой ведомства Аркадия Гостева, который до этого занимал пост замглавы МВД.
2021-11-26T16:31:11+03:00
2021-11-26T16:31:11+03:00
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16:31, 26 ноября 2021
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