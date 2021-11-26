В Кремле не видят причин для беспокойства в связи с оттоком капитала из России

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

«Ситуация же достаточно волатильная на мировых рынках. Мы видим, что волатильность достаточно большая. И на наших рынках тоже немалая сейчас волатильность. Рынки все развиваются по синусоиде: деньги и приходят, и уходят. Здесь, в данном случае, нет никаких причин для какой-то обеспокоенности, потому что все основы, фундаментальные основы, макроэкономической стабильности соблюдаются», — подчеркнул Д.Песков.

Ранее компания BCS Global Markets сообщила о том, что чистый отток средств из фондов, которые инвестируются в российские активы и облигации, составил 270 миллионов долларов — и это худший показатель с апреля прошлого года.