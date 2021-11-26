Вся новая информация по коронавирусу докладывается Путину в режиме реального времени – Песков

Вся информация по коронавирусу, в том числе касающаяся появления новых штаммов, докладывается президенту РФ Владимиру Путину в режиме реального времени. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы» об осведомленности президента о новом штамме коронавируса из Южной Африки.

«Главным органом, который аккумулирует всю информацию о новых появляющихся нюансах по коронавирусу, является правительственный штаб. Там вся информация аккумулируется и, разумеется, в режиме реального времени докладывается президенту», — подчеркнул Д.Песков.

Говоря о перспективах возможного ограничения авиасообщения с другими странами в связи с новым штаммом, пресс-секретарь президента отметил, что «соответствующие рекомендации и решения также формулируются в правительственном штабе».