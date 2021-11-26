Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность на пограничный кризис с мигрантами на руководство Польши и обратился к народам Германии и Польши с просьбой пропустить к ним мигрантов с территории Белоруссии.

Лукашенко сказал, что белорусские власти не будут выдворять беженцев со своей территории.

Лукашенко ранее заявил, что Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера, согласилась принять 2 тысячи мигрантов с польско-белорусской границы. Однако, власти Германии сегодня заявили, что подобная информация не соответствует действительности.

Россия готова оказать любую помощь Белоруссии для решения проблемы беженцев, если получит соответствующее обращение, — заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, Евросоюзу необходимо принять политические решения для нормализации ситуации с беженцами.

