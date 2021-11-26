Суд постановил заблокировать аккаунты блогеров, посвященные уличным гонкам, за призывы нарушать законодательство

Адреса учетных записей с суммарной аудиторией в 2,5 миллиона человек внесут в специальный реестр. Там указаны ссылки на сайты, аккаунты, содержащие запрещенную в России информацию. Такой, по мнению Таганского суда Москвы, стали видео и посты в социальной сети Instagram известных стритрейсеров, в том числе Алана Енилеева.

В них авторы ездили на машинах без номеров, участвовали в уличных гонках, советовали подписчикам, как бороться с камерами, фиксирующими нарушения ПДД. В ходе заседания было объявлено, что они поощряли аудиторию к нарушению законов, а это несет прямую угрозу безопасности государства, провоцирует аварии. Иск столичная прокуратура подала после смертельного ДТП на Кутузовском проспекте, которое спровоцировал другой популярный в интернете блогер Саид Губденский. Он публиковал видео с опасными маневрами на дороге, часто ездил без номерных знаков. В результате аварии он и его пассажир погибли.

Пока аккаунты не заблокировали, так как решение суда в законную силу еще не вступило.