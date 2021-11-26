Инцидент со стрельбой произошел сегодня в районе 30-го километра МКАД

Водитель БМВ не остановился по требованию сотрудников ДПС и полицейские начали погоню. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нарушитель протаранил несколько автомобилей, один из них загорелся. Водителя удалось задержать. По информации сетевого издания Mash, в машине нашли 6 килограммов наркотиков.
2021-11-26T16:02:25+03:00
2021-11-26T16:02:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 26 ноября 2021
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