Инцидент со стрельбой произошел сегодня в районе 30-го километра МКАД

Водитель БМВ не остановился по требованию сотрудников ДПС и полицейские начали погоню. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, нарушитель протаранил несколько автомобилей, один из них загорелся. Водителя удалось задержать. По информации сетевого издания Mash, в машине нашли 6 килограммов наркотиков.