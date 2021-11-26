Трёхдневный траур по погибшим в результате пожара и взрыва на шахте «Листвяжная» объявлен в Кузбассе

Погибло более 50 человек, среди них были спасатели.

Главный редактор интернет-издания «NGS 42» Анастасия Ильина сказала «Эху», что памятные мероприятия проходят по всему региону. Также она сообщила об одном выжившем спасателе.

Ильина добавила, что накануне родственники шахтёров находились в столовой, с ними работали психологи, также им предоставляли всю информацию о ходе работ.