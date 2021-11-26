Самолет с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом по дороге в Китай незапланированно сел в Новосибирске из-за технических проблем, а затем вылетел в Москву для полного устранения неисправностей, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, ремонт самолета может продлиться сутки.