Самолет с министром иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом по дороге в Китай незапланированно сел в Новосибирске из-за технических проблем, а затем вылетел в Москву для полного устранения неисправностей, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, ремонт самолета может продлиться сутки.
2021-11-26T15:32:52+03:00
2021-11-26T15:32:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 26 ноября 2021
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