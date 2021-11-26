Голикова поручила обеспечить выявление студентов вузов с признаками антиобщественного и деструктивного поведения

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила министерству образования и науки обеспечить выявление несовершеннолетних студентов вузов с признаками антиобщественного и деструктивного поведения, — сообщает РБК со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних от 12 ноября. Ранее в министерстве рекомендовали проверять школьников на агрессию.