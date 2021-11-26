В Кремле сегодня уточнили, что смена главы ФСИН напрямую не связана с пытками в колониях

Это было личное обращение Александра Калашникова, — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомним, новым руководителем службы назначен замглавы МВД, генерал Аркадий Гостев.
2021-11-26T15:31:53+03:00
2021-11-26T15:31:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:31, 26 ноября 2021
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