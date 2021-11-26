На Московской кольцевой автодороги в районе Бирюлево полицейская погоня со стрельбой

Сотрудники ДПС хотели остановить БМВ, но водитель попытался скрыться. Он протаранил пять автомобилей, в том числе машину такси, — сообщает интернет-издание Sota. По последней информации, водителя удалось задержать. По некоторым данным, в автомобиле обнаружено несколько килограммов наркотиков.