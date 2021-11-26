Мурашко: Действие сертификатов продлится до года автоматически для переболевших ковидом за последние 12 месяцев

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, соответствующие документы готовятся.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
По его словам, соответствующие документы готовятся.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…