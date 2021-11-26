МЧС: 46 шахтеров и 5 горноспасателей считаются погибшими в результате взрыва в шахте «Листвяжная»

Об этом сообщил глава МЧС Александр Чуприян. По его словам, один человек считался погибшим, но он выжил. Спасатель Александр Заковряшин сам выбрался на поверхность.

Власти Кузбасса назвали главной причиной аварии взрыв метана. Дела, заведенные после ЧП на шахте «Листвяжная», объединены в одно производство, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Задержанный директор шахты Сергей Махраков в этом году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте холдинговой компании СДС, которая владеет шахтой.