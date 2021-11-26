Песков: Путин пока не планирует ехать в Кемеровскую область, где произошла трагедия на шахте «Листвяжная»

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на шахте продолжается спасательная операция и поиск погибших.
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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что на шахте продолжается спасательная операция и поиск погибших.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…