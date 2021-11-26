В Свердловской области введена обязательная вакцинация для лиц в возрасте 60 лет и старше

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как отмечается в постановлении, лицам в возрасте 60 лет и старше необходимо будет ввести первый компонент вакцины до 27 декабря 2021 года включительно, а второй компонент — до 27 января 2022 года.

В регионе с 1 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий работников. В отношении жителей от 60 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, с 30 октября введена обязательная самоизоляция. Исключение составляют вакцинированные и переболевшие, а также те, кто начал процесс вакцинации, сообщает «Интерфакс».