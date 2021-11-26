Полиция в Москве проверяет информацию об исчезновении ограждений, которые используются во время массовых мероприятий

Более ста конструкций недосчитались после акции КПРФ 25 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Недостачу обнаружили только через месяц. Сумма ущерба не устанавливается.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Более ста конструкций недосчитались после акции КПРФ 25 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Недостачу обнаружили только через месяц. Сумма ущерба не устанавливается.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…