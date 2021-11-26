ВОЗ на экстренном совещании обсудит ситуацию с новым штаммом коронавируса, который имеет более 30 мутаций

Новый штамм обнаружен в Ботсване и ЮАР, а также в Гонконге и Израиле.
Некоторые мутации штамма дают повышенную устойчивость к антителам, что может снизить эффективность вакцин.
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Новый штамм обнаружен в Ботсване и ЮАР, а также в Гонконге и Израиле.
Некоторые мутации штамма дают повышенную устойчивость к антителам, что может снизить эффективность вакцин.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…