Текущим приоритетом премьер-министр РФ назвал помощь всем, кто пострадал в результате ЧП.
Михаил Мишустин добавил, что в Кемеровскую область направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием.
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Текущим приоритетом премьер-министр РФ назвал помощь всем, кто пострадал в результате ЧП.
Михаил Мишустин добавил, что в Кемеровскую область направлен спецборт с необходимым медицинским оборудованием.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…