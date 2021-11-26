В Москве простились с литературоведом и общественным деятелем Мариэттой Чудаковой

Она умерла от коронавируса на 85-м году жизни. С Мариэттой Чудаковой прощались в Софийской церкви на Миусском кладбище. В храм пришли десятки друзей и коллег Мариэтты Омаровны.

Это было большое явление в русской культуре, говорили люди. Блестящий знаток литературы прошлого века или критик действующей власти, какие бы ценности она не отстаивала, то всегда оставалась свободным человеком, отметила лингвист Института русского языка Ирина Левонтина.

Больше двухсот научных работ и статей в области истории литературы и филологии. Главным героем исследования Чудаковой многие десятилетия был Михаил Булгаков. Она много общалась с вдовой писателя и проводила массу времени в архивах КГБ. Елена, сотрудница московского музея, который носит имя писателя, назвала неоценимым вклад литературоведа.

Чудакова не раз подписывала письма против президента Владимира Путина и войны с Украиной. В 90-е она добивалась запрета КПРФ. Её друг, поэт Лев Рубинштейн вспомнил примечательный факт из тех времён.

Литературовед, филолог и общественный деятель умерла в конце прошлой недели от ковида, не дожив до 85-летия чуть больше месяца.

Мариэтту Чудакову похоронят на Востряковском кладбище рядом с мужем и коллегой Александром Чудаковым.