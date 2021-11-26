В Европе разворачивается «пандемия гнева» против коронавирусных ограничений, сообщают зарубежные наблюдатели

С подробностями — Ринат Валиулин.

Тысячи людей протестуют против того, что несмотря на высокий уровень вакцинированности населения, власти настаивают на введении локдаунов и прочих ограничительных мер, пишет газета Handelsblatt. В Германии 13% респондентов проведенных опросов оказались готовыми принять участие в демонстрациях протеста.

В Голландии, которая считается главной ареной борьбы с ограничениями свободы действий граждан, происходят уличные столкновения молодых людей с полицией и поджоги автомобилей. Центральные районы Брюсселя, включая квартал представительств Евросоюза, как отмечает автор немецкого издания, были «ввергнуты в хаос» (перевод сайта «Инопресса»). Критики действий правительства и протесты разжигаются, в первую очередь, правыми партиями.

Бывшие заморские территории Франции, Гваделупа и Мартиника, также охвачены демонстрациями молодежи, 50 процентов которой страдает от вызванной пандемией безработицы. В Швейцарии ожидают, что горячие споры о коронавирусных мерах будут вскоре решаться на избирательных участках.

Французская Le Figaro отмечает: несмотря на то, что 90 процентов жителей страны вакцинировано, вакцины оказались менее эффективными против варианта Дельта. Кроме того, сделанная прививка не является гарантией от передачи вируса, а ее эффективность со временем снижается.