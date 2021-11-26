В руководстве «АвтоВАЗа» предупредили о возможном росте цен на автомобили

В компании это связывают с завершением действия экспортных пошлин на сталь.
При этом целый ряд автоконцернов по всему миру столкнулись с дефицитом микрочипов.
В России возникли очереди у дилеров на новые автомобили.
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В компании это связывают с завершением действия экспортных пошлин на сталь.
При этом целый ряд автоконцернов по всему миру столкнулись с дефицитом микрочипов.
В России возникли очереди у дилеров на новые автомобили.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…