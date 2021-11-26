Дочь сенатора Елены Мизулиной выступила против законопроектов о введении QR-кодов

Глава Лиги безопасного интернета призвала Госдуму вообще не рассматривать эти инициативы, предложенные правительством, потому что это может привести к протестам в обществе.

На слушаниях в Общественной палате Екатерина Мизулина подчеркнула, что нередко людей, которые выступают против QR-кодов, называют «антипрививочниками», но, по ее словам, это представители консервативного большинства и патриоты страны, передает «Интерфакс».

Ранее в правительстве предложили резко расширить систему цифровых кодов, которые подтверждают иммунитет от коронавируса.