Еврокомиссия намерена предложить странам ЕС прекратить авиасообщение с ЮАР после обнаружения нового штамма COVID-19

Первыми о закрытии воздушных границ сообщили власти Великобритании. Как рассказал министр здравоохранения Соединенного королевства Саджид Джавид, в список наиболее опасных стран Африки включены несколько государств.

Гражданам Великобритании, которые недавно вернулись из этих стран власти рекомендуют пройти тестирование, те же, кто теперь будет возвращаться на родину, отправятся на карантин. Запрет на полеты из стран Африки вводят также Нидерланды, Чехия и Италия.

В свою очередь израильский премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что Израиль находится на грани чрезвычайного положения, поскольку в стране был выявлен один случай инфицирования новым штаммом. Авиасообщение будет приостановлено.

В Германию смогут вернуться только граждане страны, но по прибытии даже вакцинированные отправятся на карантин. А Япония границы пока не закрывает, но ужесточают правила въезда.

Также сейчас проходит экстренная встреча экспертов Всемирной организации здравоохранения по вопросу нового южноафриканского штамма коронавируса.

У России нет прямого авиасообщения с Южной Африкой, где обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов.

«У нас прямого сообщения с Южной Африкой нет — все сообщения происходят через европейские или арабские хабы», — уточнил он.

Депутат надеется, что из-за нового штамма коронавируса какие-либо авиарейсы отменять не придется. При этом он отметил, что данный вопрос регулируется Роспотребнадзором.

«Отслеживать это мы научились, поэтому если Роспотребнадзор выйдет с такой инициативой, будем ее рассматривать. По сути, это регулируется не Думой, а Оперштабом по борьбе с пандемией коронавируса. Дума с такой инициативой выйти не может — это не регулируется законодательством. Мы еще в прошлом созыве отдали право на принятие таких решений правительству», — заключил Шайхутдинов.

России стоит подвергать более тщательному контролю на коронавирус граждан, которые прилетают из стран Южной Африки, в связи с появлением там нового штамма. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Первое, что нужно сделать — закрыть границы для этого штамма. Именно с этой стороны, когда самолеты прилетают, или кто-то побывал в Южной Африке, надо обязательно вводить более жесткий контроль», — подчеркнул депутат.

Тумусов также считает, что властям нужно следить за распространением этого штамма. Кроме того, мировое сообщество должно оказать посильную помощь африканским странам в борьбе с новым вариантом вируса, считает он.

«Надо предложить помощь странам с этим штаммом, чтобы он оттуда не вышел. Потому что это очень опасный штамм, он намного опаснее «дельты». И Россия должна обязательно подключиться, и все мировое сообщество», — заключил депутат.