Руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Северной Осетии Тимур Ортабаев намерен покинуть свою должность

Он принял такое решение по собственному желанию, рассказали изданию Znak.com в комитете по законодательству, который возглавляет Ортабаев.

Парламент Северной Осетии стал первым региональным органом власти, который не поддержал правительственные законопроекты об обязательном введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

С первой попытки не удалось набрать необходимое количество голосов, однако во второй половине дня парламент вернулся к этому вопросу, и большинство региональных депутатов поддержали федеральные законопроекты.