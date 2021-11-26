В Кемеровской области трехдневный траур в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная»

Власти объявили погибшими 52 человека, однако позже в шахте обнаружили живого человека — это спасатель, пропавший во время поисков. Всего на момент аварии под землей находилось 285 горняков.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Задержан директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также несколько сотрудников Ростехнадзора. Их подозревают в халатности. По версии следствия, они не проверили шахту должным образом, но составили соответствующие акты. Последняя проверка была в ноябре.