Z Архив новостей новости
5 2 6 60
13:33, 26 ноября 2021

В Кемеровской области трехдневный траур в связи с гибелью людей на шахте «Листвяжная»

Власти объявили погибшими 52 человека, однако позже в шахте обнаружили живого человека — это спасатель, пропавший во время поисков. Всего на момент аварии под землей находилось 285 горняков.

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности.

Задержан директор шахты, его первый заместитель и начальник участка, а также несколько сотрудников Ростехнадзора. Их подозревают в халатности. По версии следствия, они не проверили шахту должным образом, но составили соответствующие акты. Последняя проверка была в ноябре.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Артем Костырко Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы

Переголосование никак не повлияло на результаты выборов Всех интересующихся, кто критиковал московскую платформу, призываю изучить документ особенно внимательно…

5 85 6 11566 19.11
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…

5 105 6 9577 22.11
Блоги

Посол России в США: Диалог через санкции неприемлем Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка…

5 78 6 7924 23.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

То ли запутались в географии, то ли в политических интригах Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооруженные силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца…

5 112 6 13248 23.11
Блоги

Владимир Путин наградил патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного Это высшая государственная награда Российской Федерации…

5 86 6 13228 20.11
Блоги

Открытое письмо врачей противникам вакцинации Мы найдем время для того, чтобы провести вас по «красным зонам», реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц…

5 279 6 43347 24.11
Блоги

+ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса 01:09 Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался назальной вакциной от коронавируса По словам Путина, он получил препарат в виде порошка на следующий день после ревакцинации «Спутником Лайт»...

5 101 6 18353 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

Андрей Волна врач травматолог-ортопед

Про Ковид опять. Очень широкими мазками Детей не заставишь носить маски. Детей невозможно заставить прекратить бегать, играть, драться, пинаться, кашлять и обниматься. Это — дети. Единственный способ уберечь их от заболевания — это вакцинация…

5 164 6 32952 20.11
Блоги

+ В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание 01:11 В Челябинске противники вакцинации пытались прорваться в законодательное собрание Там депутаты обсуждали федеральные законопроекты о введении системы QR-кодов…

5 83 6 16758 25.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» 16:26 «Я сделал себе ещё одну прививку. Это уже называется ревакцинация» «Что касается безболезненности, то два часа назад мне сделали – я ничего не чувствую, нормальное состояние, всё нормально»...

5 80 6 17452 22.11
8читать ;смотреть
Интервью Персонально ваш

Михаил Ходорковский гость: Михаил Ходорковский общественный деятель

Рейтинг у Путина, он, конечно, огромный, в районе, я думаю, 30%, реально говоря, может быть, даже 35. Но этого уже недостаточно для его честного избрания в 24-м году, и он это сам прекрасно понимает…

5 115 6 44437 19.11
#слушать 46:17 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Новости

«Роскосмос» сообщил, что передал силовикам результаты расследования отверстия в корабле «Союз» Предоставить итоги внутренней проверки смогли только спустя 3,5 года после инцидента…

5 22 6 5070
Блоги

Блог «Новой газеты»

Прекратите «кошмарить» образование. Открытое письмо академиков в защиту Сергея Зуева Мы просим Вас как гаранта прав и свобод гражданина взять под Ваш личный контроль судьбу конкретного человека…

5 65 6 15457 07:41
Блоги

+ Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» 00:47 Бывший командующий Северным флотом назвал субмарину НАТО причиной гибели «Курска» Вячеслав Попов утверждает, что судно Североатлантического альянса, следившее за российской подлодкой, судя по всему, слишком близко приблизилось к ней после чего произошло столкновение…

5 163 6 41615 22.11
8читать ;смотреть
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Сказ об американском вмешательстве Все эти неутомимые патриотические герои российских ток-шоу, постоянно повторяющие эти слова, превратились в того жалкого мальчика из известной притчи, который все время кричал: «Волк! Волк!», когда волка не было…

5 72 6 18953 08:46
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Хотите войну? Получите. Эпоха возрождения Путина Я понимаю, что это искусственно нагоняемая истерия и полный бред, который пытаются монетизировать…

5 148 6 41488 25.11

Популярное за неделю

Новости

Число пострадавших в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 52 человек Это и шахтеры и горноспасатели…

5 9 6 7851
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Кризис на границе был организован, чтобы с Лукашенко поговорили и чтобы Россию снова заметили. Пропаганда, видимо, получила темник говорить, что если Меркель позвонила Лукашенко, значит его заметили, начался диалог…

5 41 6 71377 20.11
#слушать 49:55 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3569032
Судебные процессы над убийцами XIX века: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4914 21.11
Блоги

Александр Драган аналитик открытых данных

Ужас в Гибралтаре: как привитая на 118% территория переживает сильнейшую вспышку А теперь серьёзно. Никаких 118% привитого населения в Гибралтаре нет и не было. Это первая и главная ложь…

5 175 6 554814 24.11
Блоги

+ Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски 00:34 Задержание тренера по плаванию Александра Ильина за отсутствие маски На кадрах видно, как двое полицейских повалили лицом в пол 63-летнего Ильина, заломали ему руки и надели наручники…

5 278 6 111736 23.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9334609
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5093608

Сегодня в эфире