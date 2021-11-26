Как минимум два взрыва метана произошли, по предварительным данным, в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области: при первом погибли горнорабочие, при втором — спасатели. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2021-11-26T13:23:39+03:00
2021-11-26T13:23:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:23, 26 ноября 2021
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