Зеленский: Вероятность войны с Россией существует, однако по этому поводу идет «большое запугивание» в различных СМИ

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — сказал президент Украины на пресс-конференции.