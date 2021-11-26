Зеленский: Вероятность войны с Россией существует, однако по этому поводу идет «большое запугивание» в различных СМИ

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — сказал президент Украины на пресс-конференции.
2021-11-26T13:21:24+03:00
2021-11-26T13:41:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:21, 26 ноября 2021
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