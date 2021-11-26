Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот

По данным Зеленского, на подготовку выделяются миллиарды долларов, и к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов.
Президент добавил, что не верит в переворот и из страны бежать не собирается.
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По данным Зеленского, на подготовку выделяются миллиарды долларов, и к этому причастен бизнесмен Ринат Ахметов.
Президент добавил, что не верит в переворот и из страны бежать не собирается.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…