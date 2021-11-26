Биолог Северинов: Новый штамм коронавируса может скоро оказаться в России

Доктор биологических наук, профессор Сколтеха и Ратгерского университета Константин Северинов сообщил, что новый штамм коронавируса, который обнаружили в Африке, может скоро оказаться в России.

Как рассказал эксперт в эфире радиостанции «Эхо Москвы», штамм мог начаться с человека с запущенной формой заболевания.

«Судя по тому, что в этом штамме большое количество мутаций, скорее всего, он появился в случае долгого ковида, когда внутри одного человека проходила эволюция вируса на протяжении нескольких недель, а, может, и месяцев», — пояснил биолог.

По словам Северинова, опасность новой формы пока оценить трудно. «Судя по ограниченным данным, которые есть из Южной Африки, этот штамм за очень короткое время смог вытеснить «дельту», а, значит, он более заразен. Причем скорость этого вытеснения пугает, потому что произошло это гораздо быстрее. Если он действительно такой заразный, то, конечно же, он окажется в России», — отметил эксперт.

Северинов посоветовал россиянам заранее сделать прививку или ревакцинироваться, пока новый штамм не распространился по всему миру.