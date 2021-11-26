Глава РФПИ заявил, что вакцину «Спутник» можно быстро адаптировать под обнаруженный в Африке штамм коронавируса

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который занимается продвижением этого препарата, в эфире телеканала RT вновь выразил уверенность, что это самая эффективная вакцина против различных мутаций.

Уже несколько государств Европы сегодня сообщили, что ограничивают авиасообщение с ЮАР и еще рядом стран Африки из-за нового варианта коронавируса, который может быть опаснее прежних. Одним из первых о таком решении объявил британский министр здравоохранения Саджид Джавид.

Глава британского Минздрава допустил, что существующие вакцины могут быть менее эффективными против нового варианта коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сегодня обсудит ситуацию на внеплановом совещании в Женеве.