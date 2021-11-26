Биткоин за сутки подешевел на 5% на фоне падения цен на нефть

Цена биткоина на криптобирже Binance впервые за последние шесть недель опустилась до $54,3 тысяч, сообщает РБК.
За сутки первая криптовалюта подешевела на 5%, а ее капитализация снизилась до $1,05 трлн, по данным CoinGecko.
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Цена биткоина на криптобирже Binance впервые за последние шесть недель опустилась до $54,3 тысяч, сообщает РБК.
За сутки первая криптовалюта подешевела на 5%, а ее капитализация снизилась до $1,05 трлн, по данным CoinGecko.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…