Биткоин за сутки подешевел на 5% на фоне падения цен на нефть

Цена биткоина на криптобирже Binance впервые за последние шесть недель опустилась до $54,3 тысяч, сообщает РБК.

За сутки первая криптовалюта подешевела на 5%, а ее капитализация снизилась до $1,05 трлн, по данным CoinGecko.