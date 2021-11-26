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13:03, 26 ноября 2021

Александр Лукашенко прибыл в лагерь мигрантов у границы с Польшей и пообещал не мешать их попыткам прорваться на Запад

фото: Сергей Бобылев/ТАСС
фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лукашенко сегодня осмотрел стихийный лагерь на приграничной территории. Белорусский лидер выступил перед находящимися там выходцами из Ближнего Востока и отметил, что общее количество мигрантов на территории страны составляет около 5 тысяч человек.

Как передает агентство ТАСС, Лукашенко пообещал помощь всем желающим вернуться домой, однако тех, кто решит остаться в лагере, не будут ловить и удерживать. По его словам, власти страны планируют сделать все возможное ради беженцев, даже если это будет вредить соседним странам.

Однако в Белоруссии надеются избежать эскалации напряженности в отношениях с Польшей, чтобы создать гуманитарный коридор для мигрантов. Такие договоренности ранее были достигнуты во время переговоров с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Отмечалось, что в ответ белорусские власти пообещали содействовать возвращению части мигрантов в страны Ближнего Востока.

Сегодня Александр Лукашенко объявил, что уже около тысячи мигрантов эвакуированы из Белоруссии на родину по их желанию. При этом накануне глава Белоруссии отмечал, что вывоз беженцев должен оплачивать Евросоюз.


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