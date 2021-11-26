Власти Петербурга перенесли ввод QR-кодов в ресторанах и торговых центрах на конец декабря

Ранее ходили слухи, что это будет сделано для сохранения бизнесом предновогодней выручки. Основные ограничения в Петербурге продлили до 31-го января. Решение перенести даты ввода QR-кодов затронуло общепит, гостиницы и объекты розничной торговли.

Ранее это было 1 декабря, сейчас же сроки ввода ограничений, когда на территорию будут пускать только привитых, вакцинированных и обладателей медотвода сдвинули на 27-е число. Напомним, ранее городские чиновники и парламентарии говорили о том, что пока не рассматривают в Петербурге введение QR-кодов на транспорте.

Однако, сегодня специальная комиссия по соцполитике в Законодательном собрании поддержала законопроект, который будут рассматривать в середине декабря в Государственной думе. Поправки депутаты вносить не стали. Против проголосовал только один человек — «яблочник» Борис Вишневский.

Напомним, систему QR-кодов в Петербурге стали вводить с конца октября. В конце года те, кто не привит и не вакцинирован, а также не имеет медотвода смогут попасть только в продовольственный магазин и аптеки.