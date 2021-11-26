Суд отказался заслушать свидетелей защиты на процессе о ликвидации «Мемориала»

Судья Верховного суда Алла Назарова отказалась удовлетворить ходатайство защиты о вызове свидетелей по иску Генпрокуратуры о ликвидации международного «Мемориала*». Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из адвокатов «Мемориала» Мария Эйсмонт.

«Судья отказала в вызове наших свидетелей. Это 6 человек, включая академиков РАН. Они сидели с утра рядом с залом заседания и были готовы рассказать, в том числе конкретно о своей жизни — в их семье есть репрессированные. Но нам было сказано, что это не имеет отношения к делу — мы же тут маркировку рассматриваем», — отметила адвокат.

Как уточнила Эйсмонт, среди свидетелей были люди 1935 года рождения, в том числе те, которые успели отсидеть при Сталине. «Человек сел в последний день жизни Сталина, получил 25 лет лагерей. Он приехал и был рядом с залом суда. Кроме того, «Мемориал*» пришли поддержать священники РПЦ. Они хотели рассказать, какую роль он играл в увековечивании памяти невинно убиенных священников», — добавила адвокат.

По словам Эйсмонт, Генпрокуратура «пытается выставить этот процесс как разговор о том, сколько раз и насколько грубо «Мемориал» нарушал правила маркировки, и что якобы тем самым он наносил страшный ущерб». «Мы же хотим сказать, что предметом является соразмерность этих формальных нарушений, по большинству из которых давно истек срок административной ответственности, той огромной роли, которую играет «Мемориал» в российском обществе», — подчеркнула адвокат.

При этом Эйсмонт уточнила, что, «если говорить об этой маркировке, очень сложно понять, что именно надо маркировать». «Основной сайт был маркирован сразу после попадания в реестр. Но у «Мемориала» очень много сайтов и соцсетей, огромная куча самых разных полезных и важных проектов», — пояснила она.

Однако, по словам адвоката, «как только «Мемориал» получал протокол Роскомнадзора о том, что отсутствует маркировка на очередном проекте или в соцсети, о которой он не мог подумать, что надо ее ставить, он немедленно туда ее ставил; и эти материалы были представлены в суд».

Эйсмонт также отметила, что «в 2021 году к «Мемориалу» вообще не было ни одной претензии», однако именно в этом году Генпрокуратура вышла с иском о ликвидации. «14 декабря будет продолжение представления доказательств. Мы тоже что-то приготовим. И если судья сочтет, что больше рассматривать нечего, будут прения», — заключила она.

* "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.