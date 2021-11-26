В Москве задержаны 11 человек, которые предлагали улучшить кредитные истории граждан

Они уверяли, что это поможет получить займы на выгодных условиях.
Их обвиняют в мошенничестве. Как сообщили в МВД, пострадавших больше 50-ти на общую сумму 100 миллионов рублей.
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Они уверяли, что это поможет получить займы на выгодных условиях.
Их обвиняют в мошенничестве. Как сообщили в МВД, пострадавших больше 50-ти на общую сумму 100 миллионов рублей.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…