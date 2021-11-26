Скончались за сутки 1 235 пациентов. Это данные оперативного штаба.
В Москве прирост заболевших составил почти 4 тысячи, что примерно на 500 человек больше чем накануне. Растет и число летальных исходов — 94, вчера было 92 смерти.
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Скончались за сутки 1 235 пациентов. Это данные оперативного штаба.
В Москве прирост заболевших составил почти 4 тысячи, что примерно на 500 человек больше чем накануне. Растет и число летальных исходов — 94, вчера было 92 смерти.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…