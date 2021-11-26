Власти Польши объявили о создании НИИ, который будет продвигать требование репараций от Германии

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью немецкому агентству DPA сказал, что основная задача нового учреждения в том, чтобы упорядочить усилия для подсчета всего ущерба, нанесенного преступлениями нацистской Германии в период Второй мировой войны.