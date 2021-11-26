Власти Польши объявили о создании НИИ, который будет продвигать требование репараций от Германии

Премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью немецкому агентству DPA сказал, что основная задача нового учреждения в том, чтобы упорядочить усилия для подсчета всего ущерба, нанесенного преступлениями нацистской Германии в период Второй мировой войны.
2021-11-26T10:37:47+03:00
2021-11-26T10:37:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2942168-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:37, 26 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…