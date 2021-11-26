«Роскосмос» сообщил, что передал силовикам результаты расследования отверстия в корабле «Союз»

В госкорпорации напомнили, что оно было обнаружено в 2018-м году в бытовом отсеке, когда корабль был пристыкован к МКС, передает ТАСС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее исключил возможность того, что обшивку корабля просверлили на Земле.