В госкорпорации напомнили, что оно было обнаружено в 2018-м году в бытовом отсеке, когда корабль был пристыкован к МКС, передает ТАСС.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее исключил возможность того, что обшивку корабля просверлили на Земле.
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В госкорпорации напомнили, что оно было обнаружено в 2018-м году в бытовом отсеке, когда корабль был пристыкован к МКС, передает ТАСС.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее исключил возможность того, что обшивку корабля просверлили на Земле.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…