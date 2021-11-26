ФСБ сообщило о введении в Карачаево-Черкессии режима контртеррористической операции

По данным спецслужбы, силовики обнаружили двух вооруженных человек.
Их ищут в горно-лесистой местности в десяти километрах к юго-востоку от города Карачаевска.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
По данным спецслужбы, силовики обнаружили двух вооруженных человек.
Их ищут в горно-лесистой местности в десяти километрах к юго-востоку от города Карачаевска.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…