Члены Российской академии наук обратились к президенту в защиту ректора «Шанинки» Сергея Зуева

Авторы письма говорят, что аналогичные претензии могут быть предъявлены любому получателю бюджетных средств в сфере науки, образования и культуры.

В обращении выражаются опасения, что происходящее с Сергеем Зуевым может стать одним из звеньев кошмара для российской науки. Обращение подписали 59 представителей РАН. Письмо опубликовала «Новая газета».

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук обвиняют в крупном мошенничестве и фиктивном трудоустройств сотрудников министерства просвещения. По тому же делу проходит экс-замглавы ведомства Марина Ракова. Сергей Зуев находится в СИЗО.