Правительство Молдавии утвердило перевод средств для погашения долга перед «Газпромом»

Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
Ранее «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа Молдавии по новому контракту, если не будет своевременной оплаты.
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Об этом сообщила премьер-министр Наталья Гаврилица.
Ранее «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа Молдавии по новому контракту, если не будет своевременной оплаты.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…