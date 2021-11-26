В Москве простятся с литературоведом Мариэттой Чудаковой

Ожидается, что прощание пройдет в храме мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище. Там же должны будут провести и отпевание. Похоронят Мариэтту Чудакову позже на Востряковском кладбище рядом с супругом. Ей было 84 года.

Исследователь написала сотни работ о филологии и истории литературы XX века. В значительной степени о писателях тридцатых годов. Особенно известны её тексты о Михаиле Булгакове. Чудакова написала его первую научную биографию.

Помимо этого, литературовед отличилась и общественной деятельностью. В девяностых она была в составе Президентского совета и в комиссии главы государства по помилованию.

На парламентских выборах 2007-го года Чудакова была в тройке кандидатов от партии СПС. Она неоднократно критиковала действия как советских, так и российских властей. Так, в последнее время выступала против цензуры и законов об иностранных агентах.

Мариэтта Чудакова умерла в минувшее воскресенье в больнице Коммунарки. Её госпитализировали несколько недель назад с коронавирусом.