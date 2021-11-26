В Белоруссии молодая семья отсидела в общей сложности более 200 суток за личную переписку в соцсетях

После очередного приговора по административному делу молодых людей внезапно освободили. Они уехали в Польшу и рассказали о том, что происходило с ними, «Русской службе BBC».

Школьную учительницу Анастасию Кондратьеву и её мужа IT-специалиста Сергея задержали в июле, почти спустя год после протестов в Белоруссии. Следствие обвинило их в том, что они отправляли друг другу новости из запрещённых в стране Telegram-каналов. По словам Кондратьевой преследование началось после того, как она написала в чат канала «Чёрная книга Белоруси», куда попадают личные данные силовиков, власти считают его экстремистским.

Телефон после обыска у девушки забрали, затем экстремистским признали её сообщение мужу о преподавателе, уволенном из вуза. Молодым людям дали по 15 суток, потом задерживали снова и снова. Ещё одним нарушением закона посчитали отправленную Кондратьевой мужу в Telegram новость о сокращениях в структуре МВД Белоруссии.

Сначала молодые люди сидели в разных изоляторах, позже их перевели в тот, что на улице Окрестина — печально известный жестоким обращением с арестованными после массовых протестов в Белоруссии. Кондратьев рассказал «Русской службе BBC», что их камеры в изоляторе располагались напротив друг друга, а его жена добавила, что вместо двух арестантов в каждой было до 15 человек.

За ночь их дважды будили, матрасов не выдавали, свет горел постоянно. Без душа, прогулок и передач родных и друзей Кондратьевы провели за решёткой несколько месяцев. После внезапного освобождения они покинули Белоруссию.

Супруги планируют получить гражданство Польши, выучить язык и помогать белорусской диаспоре за рубежом.