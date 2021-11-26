Британия и Израиль ограничили авиасообщение с 6 странами Африки из-за нового штамма коронавируса

В список внесли государства, которые либо территориально находятся около места обнаружения нового штамма, либо там уже были зафиксированы первые случаи. В их числе Ботсвана и Южно-Африканская республика.

В Британии ограничение ввели пока на два дня. Правительство Израиля сроки не уточняло и расширило географию запретов на полеты, включив в список еще одну африканскую страну. Те, кто до введения мер успели выехать в государства из списка, должны будут пройти карантин, даже если они вакцинированы.

При этом Китай ни в британский, ни в израильский перечень не вошел, несмотря на сообщения о случаях заражения новым штаммом в Гонконге.

Этим типом коронавируса обеспокоены и во Всемирной организации здравоохранения. Там намерены сегодня провести чрезвычайное заседание и обсудить то, что известно об инфекции на данный момент.

Пока сообщалось, что новый южноафриканский штамм более заразный, а из-за значительного числа мутаций имеющиеся вакцины могут быть менее эффективными.