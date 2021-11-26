Сингапур ограничил въезд из ряда стран Африки из-за нового штамма коронавируса

С 28 ноября лица, посетившие Ботсвану, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибию, ЮАР, Эсватини, не смогут въехать или сделать транзит в Сингапуре. Об этом говорится в распространённом сообщении министерства здравоохранения, передаёт ТАСС.

Исключения будут сделаны для граждан Сингапура, а также иностранцев, имеющих постоянный вид на жительство. В Минздраве отметили, что всем им нужно будет после въезда пройти 10-дневный карантин в специальных центрах.

В ведомстве также рассказали, что на данный момент новый штамм коронавируса B.1.1.529 не был обнаружен на территории города-государства. Сообщается, что новый штамм обладает повышенной способностью к мутации.