В Турции сегодня продолжат судить предпринимателя и правозащитника Османа Кавалу

Ранее из-за дела против него Анкара повздорила с союзниками по НАТО. Меценат и правозащитник уже четыре года без приговора находится в тюрьме. Его арестовали по обвинениям в попытке свергнуть Конституционный строй и сменить действующую власть в 2016-м.

Однако, когда в 2020-м Осман Кавала был оправдан судом, задержанного не отпустили. За это время ему предъявили новые обвинения в шпионаже, по которым предпринимателю грозит пожизненный срок.

В октябре десять послов различных стран ЕС, а также США, Канады, Норвегии и Новой Зеландии обратились к турецким властям с требованием освободить правозащитника. Это заявление возмутило президента Реджепа Эрдогана, он назвал его вмешательством во внутренние дела страны и потребовал от МИДа республики выслать глав диппредставительств.

Агентство ТАСС называло это беспрецедентным событием, поскольку Анкара решилась на значительное ухудшение отношений с ключевыми союзниками и оказалась под угрозой дипломатической изоляции.

Однако, посольства так и не получили официального требования выслать послов, а через некоторое время американское представительство выпустило заявление о том, что оно не намерено вмешиваться в турецкие внутренние процессы. Такие же сообщения опубликовали и некоторые другие посольства.

Осману Кавале 64 года. Он один из самых известных критиков президента Реджепа Эрдогана.