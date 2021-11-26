Министерство труда предлагает новую модель оценки уровня бедности

Как пишет газета «Коммерсантъ», будет введен новый показатель, дополняющий прожиточный минимум.
Он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменения узкого набора потребления.
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Как пишет газета «Коммерсантъ», будет введен новый показатель, дополняющий прожиточный минимум.
Он будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменения узкого набора потребления.
«Заговор Кремля против свободного мира» должен выглядеть максимально масштабным Украинцам, которые недавно официально опровергли «сенсацию» американских СМИ о наращивании российских войск у украинской границы, судя по всему, сделали внушение – мол, в Вашингтоне лучше знают, что происходит у ваших границ…