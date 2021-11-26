Власти Москвы решили возобновить работу ледовых катков и новогодних ярмарок

Об этом объявил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что становится очевидным, что пандемия за короткий промежуток времени не уйдет, и надо жить в условиях ограничений.
2021-11-26T09:04:27+03:00
2021-11-26T09:04:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:04, 26 ноября 2021
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